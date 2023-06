Construtor da Catedral de CZS será o primeiro leigo a ser enterrado na cripta da igreja

O senhor Alberto Rodrigues Brito, de 90 anos, que por décadas tocou o sino da Catedral da Igreja Católica e faleceu na última quinta-feira, 22, será o primeiro leigo a ser enterrado na cripta da Catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul. No mesmo local, quatro bispos já foram enterrados.

Desde 1950, Seu Alberto atuava como ministro da eucaristia, desempenhando um papel fundamental na vida religiosa da comunidade. Ele participou da festa de lançamento da pedra fundamental para a construção da nova catedral de Cruzeiro do Sul, ocorrida em 10 de maio de 1957. Ao longo dos anos, também contribuiu de forma braçal, oferecendo seus serviços como ajudante de pedreiro na construção da igreja.

Seu Alberto Brito era um verdadeiro exemplo de dedicação e engajamento com sua fé e comunidade. Sua presença no Bairro Morro da Glória era reconhecida e respeitada por todos. Além disso, ele tinha o orgulho de ser pai de Alberan Morais e Alberto Louro (in memoriam), dois talentosos artistas de Cruzeiro do Sul.

O sepultamento será nesta sexta-feira, 23, às 14 horas, após o velório que também acontece na Catedral.