Homens com o nariz grande realmente têm pênis maiores, afirma nova pesquisa

A relação entre o comprimento de partes do corpo como mãos, pés ou nariz ou e o tamanho do pênis é cercada de mitos. Um novo estudo, conduzido por pesquisadores da Coreia do Sul, traz novos elementos para esse debate acalorado.

Especialistas do Hospital Universitário de Ulsan apontam que homens que apresentam comprimento maior do nariz, de fato, têm um pênis maior.

O estudo, publicado no periódico científico Translational Andrology and Urology, analisou 1.160 pacientes, que tiveram medidos os tamanhos do nariz e do pênis.

Os participantes foram selecionados a partir de um grupo de pacientes da Clínica de Urologia Dr. Jomulju, entre março e outubro de 2022. Segundo a pesquisa, foram excluídos pacientes com idade abaixo de 20 anos e aqueles que foram submetidos a cirurgia de nariz ou pênis.

O tamanho do nariz foi determinado medindo o comprimento, a largura e a altura, que foram usados para calcular o volume da pirâmide triangular. O comprimento do pênis esticado e a circunferência do pênis antes da ereção também foram medidos. Altura, peso, tamanho do pé e níveis séricos de testosterona dos participantes foram mensurados. O tamanho testicular foi medido por meio de ultrassonografia.

A idade média dos participantes foi de 35,5 anos, comprimento médio do pênis de 11,2 cm e a circunferência peniana média de 6,8 cm. A análise revelou que o peso corporal, o índice de massa corporal (IMC), o nível de testosterona e o tamanho do nariz estavam associados ao tamanho do órgão.

De acordo com o estudo, os resultados revelaram que o IMC e o tamanho do nariz foram preditores significativos do tamanho do pênis esticado. A análise apontou que a circunferência do pênis estava relacionada à altura, peso, IMC, tamanho do nariz e tamanho do pé de um indivíduo. Além disso, o peso corporal e o tamanho testicular também foram indicadores significativos da circunferência peniana.

“O tamanho do nariz foi um preditor significativo do tamanho do pênis. Os tamanhos do pênis e do nariz aumentaram com a diminuição do IMC. Este interessante estudo confirma a verdade de um antigo mito sobre o tamanho do pênis”, dizem os autores no artigo.