Flamengo atropela o Aucas e se classifica para as oitavas de final

O Flamengo não deu chance para o Aucas e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores, com goleada por 4 a 0, diante de 60 mil pessoas no Maracanã, nesta quarta-feira. Como o Racing venceu o Ñublense no outro jogo do Grupo A também por 4 a 0, a equipe argentina ficou na primeira posição, e o Rubro-Negro, na segunda.

Bruno Henrique liderou a vitória do Flamengo com grande atuação, e deixou o seu gol. Pedro, Léo Pereira e Victor Hugo completaram o placar.

Domínio rubro-negro

Só deu Flamengo no primeiro tempo. O time do técnico Jorge Sampaoli se impôs desde os minutos iniciais, controlou a posse de bola e soube encontrar os espaços para chegar ao gol de Galindez. O placar foi aberto por Pedro, depois de boa jogada de Wesley na ponta, aos 7 minutos. Bruno Henrique teve ainda duas ótimas oportunidades, antes de Léo Pereira fazer o segundo de cabeça. Mas o camisa 27 conseguiu, enfim, fazer o seu depois de nova jogava insinuante pelo lado direito. O Aucas teve muita dificuldade para levar algum perigo e cedeu muito espaço na defesa. E as brechas deixadas para o Flamengo foram fatais.

Na segunda etapa, o Aucas não abdicou de ir ao ataque, assim como o Flamengo não parou de fazer gol. Logo aos 8, em mais um contra-ataque fulminante, Victor Hugo marcou o quarto gol. As duas equipes fizeram muitas modificações, e, embora o time de Sampaoli tenha se mantido melhor, o ritmo diminuiu. O Aucas tampouco conseguiu incomodar o gol de Matheus Cunha. E a partida terminou 4 a 0.



Fala, Pedro

“Nosso objetivo era ser o primeiro lugar do grupo. Em outros jogos, a gente vacilou. Perdemos para o Aucas, o que dificultou a primeira colocação. A classificação é importante, infelizmente vamos decidir fora de casa, mas o grupo tem total força, é experiente, então espero que a gente possa chegar à final mais uma vez.”

Próximos desafios

No dia 5 de julho, a Conmebol vai realizar o sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores.

Antes, o Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Veja a tabela.

