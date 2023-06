Enfermeiro é preso por descumprir medida protetiva no município de Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu nesta semana dois homens na cidade de Cruzeiro do Sul acusados de cometerem crimes de violência doméstica. De acordo com o delegado Renan Santana, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, um dos presos é um enfermeiro que descumpriu medida protetiva.

Já o outro preso agrediu violentamente sua companheira na cabeça, causando traumas graves na vítima.

“O enfermeiro, que foi preso em uma Upa, em Cruzeiro do Sul, tinha uma Medida Protetiva de Urgência para cumprir em favor da ex-companheira. Descumpriu e lhe foram impostas medidas cautelares. As medidas cautelares diversas da prisão foram descumpridas. Houve decreto de prisão o que foi prontamente cumprido pela equipe da DEMPCA na manhã de hoje, na UPA”, disse o delegado.

O outro preso, das iniciais A.C.F.O. tentou matar a ex-companheira com golpes de faca na frente da filha. Diante da gravidade, a vítima pegou mais de 10 pontos no rosto.

O homem foi preso em flagrante e após passar pela audiência de custódia, permaneceu preso.

Os indivíduos foram encaminhados à Penitenciária Manoel Néri da Silva.