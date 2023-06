Timão vence Liverpool-URU, mas se despede da Copa Libertadores

O Corinthians continuou superior na etapa final e logo aos três minutos balançou as redes com Giuliano. Porém, após revisão no VAR, a arbitragem assinalou impedimento. Sem se abater, o Timão ampliou o placar aos 18 minutos, com Felipe Augusto, aproveitando rebote após ótima jogada de Adson. O meia, um dos melhores em campo, ainda deixaria o dele aos 34 minutos. Antes, Carlos Miguel defendeu pênalti de Bentancourt e ainda evitou o gol no rebote.

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo no domingo, às 11h, contra o Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.











Fonte: ge