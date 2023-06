Família de Gugu Liberato é notificada sobre possível novo filho do apresentador

Mais um capítulo a respeito da herança de Gugu Liberato aconteceu durante a audiência judicial, nesta quarta-feira (21.06).

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, os três filhos do apresentador, João Augusto, Marina e Sofia, além da irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foram surpreendidos com a presença de um oficial de Justiça com uma intimação nas mãos para informar a existência de uma ação de investigação de paternidade “post mortem” contra Gugu.

O comerciante Ricardo Rocha, 48 anos, afirma que é filho de Gugu e pede a reserva do quinhão que seria de direito, caso prove que ele é irmão dos herdeiros já reconhecidos, e pede exame de DNA e exumação do corpo. Ainda segundo a jornalista, o processo corre em segredo de justiça.



A intimação consta que a mãe do requerente, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Gugu no segundo semestre de 1973, em uma padaria, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Ela, que ia diariamente à padaria, trabalhava como babá e empregada doméstica em uma residência ao lado do estabelecimento.

Ainda segundo a reportagem de Mônica Bergamo, Otacília teria ido viajar com a família dos patrões ao litoral e quando retornou, em 1974, descobriu a gravidez e não teria encontrado mais Gugu na padaria. Ao vê-lo na TV, decidiu que um dia entraria em contato, o que nunca aconteceu.