Caminhão escorrega em rampa e cai no Rio Juruá no porto de Marechal Thaumaturgo

Uma situação de perigo ocorreu na tarde dessa terça-feira (20), no porto de Marechal Thaumaturgo, quando um caminhão da secretaria de Agricultura do município perdeu o controle e quase afundou no Rio Juruá ao deslizar na rampa de acesso.

O incidente ocorreu enquanto o caminhão estava na rampa do porto fazendo o transporte de materiais que seriam usados no Festival do Feijão. Por pouco o veículo não acabou completamente submerso nas águas e foi resgatado com a ajuda de populares que estavam no local.

A cena causou tensão entre as pessoas que presenciaram o ocorrido e chamou a atenção de curiosos no local. Ainda não se sabe as causas exatas do acidente, mas as autoridades locais já iniciaram uma investigação que deverá esclarecer os fatores que levaram ao deslizamento do caminhão.

O inverno no Acre é conhecido popularmente como ”verão“, devido a suas características.

Fonte: Juruá Online