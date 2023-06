Secretaria de Educação do Acre oferece curso de atualização em espanhol para professores

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) do Acre, em parceria com a Embaixada da Espanha, anunciou a abertura do processo de inscrição para um curso de atualização em língua espanhola voltado para professores da rede pública estadual, Instituto Federal do Acre e graduandos em Letras-Espanhol da Universidade Federal do Acre.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta sexta-feira, 23, por meio do envio dos dados solicitados no edital para o e-mail [email protected]. A Divisão de Ensino de Libras (Diel), responsável pela organização do curso, disponibiliza aos interessados o contato de e-mail [email protected] ou pelo telefone (68) 9 9969-7189 para mais informações e esclarecimento de dúvidas.

O curso é uma promoção do Escritório de Educação da Embaixada do Brasil, será oferecido pela Diel e pelo Centro de Estudo de Línguas (CEL) em Rio Branco e tem como objetivo proporcionar aos professores a oportunidade de atualizar seus conhecimentos teóricos e práticos no ensino da língua e cultura dos países hispânicos.

O curso será realizado em duas etapas. A primeira será online, com carga de 30 horas, e a segunda, presencial, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2024, no CEL, em Rio Branco. Os professores participantes terão acesso aos materiais na plataforma Aula Virtual do Ministerio de Educación y Formación Profesional da Espanha, onde poderão interagir com os instrutores e demais participantes. Além disso, haverá sessões síncronas para esclarecimento de dúvidas e realização de atividades práticas.

Para a chefe da Diel, Kellen Duarte, “quem é professor não pode perder essa oportunidade de se capacitar, de se atualizar e assim oferecer um aprendizado de qualidade aos nossos alunos”.

Confira aqui o edital completo: CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ESPANHOL