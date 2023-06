Evento no centro de Rio Branco reúne mais de 130 automóveis antigos; veja fotos

Aproximadamente 130 veículos estão expostos no 1° Encontro de Carros antigos do Acre, evento em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital, que iniciou neste sábado, 24 e deve ocorrer até às 19h do domingo, 25.

Segundo o presidente do Fusca Clube Acre, Genival Sombra, antes a festa era prioritariamente dedicada ao modelo a qual leva o nome do grupo, mas foi difundido para que proprietários de outros modelos também participassem.

“Não temos muito entretenimento na nossa cidade, principalmente voltado para esse tema. Então pensamos em fazer essa festa e juntar vários modelos e marcas para que os donos desses carros participem com suas famílias e para toda a nossa população prestigiar esses veículos que foram de luxo em outras épocas”, disse.

Ainda segundo o amante dos automóveis clássicos, a celebração tem na programação ‘pit stop’ e apresentação de bandas locais. “Venham para a exposição dessas relíquias e relembre esses carros que marcaram épocas, sendo uns dos mais vendidos do país. Está sendo uma festa linda e já estamos pensando na segunda edição”, afirmou.

Confira as fotos de Jardy Lopes: