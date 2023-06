Rafinha marca contra e Cruzeiro vence São Paulo pelo Brasileirão

No Independência, o Cruzeiro voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, em partida válida pela 12ª rodada, a Raposa derrotou o São Paulo por 1 a 0, gol contra de Rafinha.

A vitória deixa o Cruzeiro no meio da tabela, em 10º, com 17 pontos. O São Paulo caiu para a 8ª colocação com 18.

Como foi o jogo

O Cruzeiro começou acelerado e empurrando o São Paulo no campo de defesa. A pressão celeste era tão forte, que a equipe paulista não conseguia sair para os contra-ataques.

Esse ímpeto ofensivo cruzeirense deu resultado logo no início da partida, com o gol contra de Rafinha, que colocou a Raposa em vantagem. A questão toda é que depois do gol o Cruzeiro deu o campo para o São Paulo.

O Tricolor passou a gostar do jogo e pressionou na maior parte do primeiro tempo. Tanto que teve 66% de posse de bola, finalizando mais que a equipe estrelada (7 a 5).

Rafael Cabral foi o grande destaque do Cruzeiro no jogo. Ainda na etapa inicial fez pelo menos duas defesas importantes, evitando o que seria o empate paulista. Uma dessas defesas foi simplesmente espetacular, já que Rodrigo Nestor estava debaixo das traves, e tinha o gol praticamente todo para ele.

Na segunda etapa o Cruzeiro voltou com a mesma proposta, entregando a bola para o São Paulo, jogando de forma reativa. Assim, o time de Dorival Junior ficava boa parte do tempo no campo ofensivo.

Num lance fantástico de Rafael Cabral, o goleiro defendeu uma cabeçada à queima-roupa do argentino Calleri. O atacante do São Paulo, em lance anterior, também havia obrigado o camisa 1 celeste a fazer outra boa intervenção.

Apesar de não ter jogado tão bem, o Cruzeiro acabou vencendo, o que foi importante, já que a equipe encerra um jejum de sete jogos sem vitória (cinco no Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro 1×0 São Paulo

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Oliveira, Reynaldo (Neris) e Marlon; Matheus Jussa, Machado (Ian Luccas) e Mateus Vital (Neto Moura); Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista (Marcos Paulo); Pablo Maia, Jhegson Méndez (David), Rodrigo Nestor (Rodriguinho), Wellington Rato (Juan) e Alisson (Luciano); Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Gol: Rafinha (contra, aos 3’1ºT)

Cartões amarelos: David, Rodrigo Nestor e Rodriguinho (São Paulo); Henrique Dourado (Cruzeiro);

Próximas partidas

A próxima partida do Cruzeiro está marcada para o dia 1º de julho, às 21h (de Brasília), contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o São Paulo recebe o Fluminense, no Morumbi, no mesmo dia, mas às 16h (de Brasília).