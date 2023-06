Com gols de Pochettino e Tinga, o Fortaleza bateu o Atlético-MG

O Fortaleza enfrenta o Palestino na terça-feira pela Sul-Americana, mas já está classificado para as oitavas de final. Pela Série A, viaja para duelar com o Flamengo no sábado, no Maracanã, às 18h30. Na terça-feira, o Galo enfrenta o Libertad, fora de casa, pela sexta rodada da Libertadores, às 19 horas. O Atlético-MG encara o América-MG no domingo (2), às 16 horas, em casa, no Mineirão.