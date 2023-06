“Errei”, diz Neymar em pedido de desculpas para a namorada após suposta traição

Neymar usou seu perfil no Instagram para pedir desculpas para a namorada, Bruna Biancardi. O craque não deixou explícito o motivo do pedido, porém, no fim de semana passado o jornal “Metrópoles”, noticiou que o craque teria traído a modelo, que está grávida, com uma influenciadora em São Paulo.

“Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida […] Errei”, diz a postagem.

No último domingo (18), a colunista Fábia Oliveira, do jornal “Metrópoles”, publicou uma série de prints e vídeos que mostram que supostamente uma influencer esteve com o atleta na véspera do Dia dos Namorados.

Em abril, atacante anunciou que será pai pela segunda vez. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveu Bruna na publicação.