Bandidos que trocaram tiros com policial em assalto a barbearia são condenados em Rio Branco

Aldair Feitosa da Silva e Júlio Cesar Tavares do Nascimento confessaram ter matado troado tiros com a polícia durante um assalto a uma barbearia em Rio Branco e foram condenados pelo crime, que aconteceu em dezembro de 2022 e deixou um inocente e um dos criminosos feridos.

A dupla confessou que estava passando quando viram a barbearia lotada de clientes. “Meu colega chamou para praticar o crime Ele entrou primeiro e anunciou o assalto, quando um policial reagiu”, disse Aldair.

Houve troca de tiros e um dos parceiros do crime ficou paraplégico. “Não deu tempo de pegar nada”, declarou um dos envolvidos. Júlio Tavares afirmou que estava armado e na troca de tiros sofreu três perfurações de bala. Dois clientes também foram feridos, entre eles, um adolescente.

Com base na confissão e nas provas que constam na denúncia, a dupla foi condenada a quase 25 anos de prisão em decisão do Juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Acre.

Aldair Feitosa foi sentenciado a 11 anos 4 meses e 15 dias. Já Júlio César Tavares terá que cumprir 13 anos e 7 dias de prisão. Aldair Feitosa fugiu do local à época, mas foi preso pouco tempo depois. Os réus não poderão recorrer em liberdade Júlio Tavares, que ficou paraplégico, vai continuar em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até passar por uma nova avaliação médica.