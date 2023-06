Aluno do Colégio Militar dos Bombeiros é atropelado na BR

Uma criança de 11 anos foi atropelada na noite dessa terça-feira, 13, ao tentar atravessar a BR-364 no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo informações, a criança é estudante do Colégio Militar dos Bombeiros na capital acreana.

Quando a mesma tentava passar para o outro lado da estrada, foi atingida por uma motocicleta, cujo condutor não prestou socorro e fugiu do local.

Com o impacto, a criança foi arremessada bruscamente no chão. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro, onde deu entrada com traumatismo craniano leve.