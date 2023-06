Luiz Gonzaga participa da solenidade de aniversário do TJ/AC e recebe honraria

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na manhã desta quarta-feira (14) da solenidade de aniversário do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC).

Em seu discurso, Gonzaga parabenizou o TJ/AC pelos seus 120 anos de atuação. O presidente da Aleac destacou a importância para a sociedade acreana dos trabalhos desenvolvidos pelo TJ/AC durante todos esses anos.

“Quero parabenizar o Tribunal de Justiça do Acre por essa linda trajetória durante esses 120 anos sempre garantindo os direitos individuais e sociais aos acreanos. O Poder Judiciário é um dos pilares que garantem o pleno exercício da democracia. E o TJ/AC tem sido guardião dessa democracia. Essa trajetória do TJ/AC é marcada por avanços atingidos graças ao emprenho de cada servidor, os que passaram e os que seguem na ativa”, disse o deputado.

Durante a solenidade, o presidente da Aleac recebeu a medalha Ordem do Mérito Judiciário no Grau Grã-Cruz, uma das mais altas honrarias da Justiça, pelo seu desempenho e dedicação à frente do Poder Legislativo acreano.

“Quero agradecer a nossa presidente Regina Ferrari e toda a corte do TJ/AC por essa importante honraria a mim concedida. O nosso comprimisso é continuar trabalhando pela unidade, harmonia entre os poderes e desenvolvimento do Acre”, concluiu.