Dois são presos por homicídio e estupro em operação na Estrada do Mutum

Policiais militares do Terceiro Batalhão realizavam a Operação Saturação na Estrada do Mutum, situada no Km 02, com o objetivo de coibir as práticas de delitos na região rural.

Durante a ação, foram abordados os senhores A. C. L. S. 32 anos e ao E. S. O. 44 anos. Ao realizar consulta nos aplicativos de identificação, foi constatado mandados de prisões em seus desfavores. Um pelo crime homicídio e o outro com um mandado de prisão por estupro.

Foi dada voz de prisão aos indivíduos, que foram levados para a DEFLA a fim de serem efetuadas medidas cabíveis.