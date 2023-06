Atlético-MG derrota o Cruzeiro por 1 a 0 , com gol do Hulk

O jogo começou com o Cruzeiro pressionando no ataque. Aos 23, o Galo chegou a balançar as redes após escanteio, mas a arbitragem marcou falta no lance. Pouco depois, aos 26 minutos, Matheus Jussa fez falta quase no meio de campo. O goleiro Rafael Cabral pediu para a defesa abrir e não montar a barreira. Hulk bateu de longe e abriu o placar no Parque do Sabiá. Aos 34, Jussa teve a chance do empate, mas parou no goleiro Everson. Apesar da pressão cruzeirense, o Galo voltou a balançar as redes aos 46 minutos, com Hyoran. O lance acabou invalidado, pois foi marcado impedimento na jogada. Logo depois, foi a vez de Luciano Castán empatar, mas o gol também foi anulado, por causa de impedimento.

Segundo tempo