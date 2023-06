Após caso Vinicius Júnior, Espanha e Brasil marcam amistoso ‘contra o racismo’

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou nesta segunda-feira, 5, que chegou a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para realizar um amistoso entre as seleções masculinas em março de 2024. Em comunicado, a entidade avisou que o jogo acontecerá em solo espanhol, ainda sem data marcada, e servirá para promover ações de combate contra o racismo. O anúncio ocorre após o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, ser vítima de preconceito racial mais uma vez na Espanha. “O presidente da Federação se reuniu há dias na Ciudad del Fútbol, ​​em Las Rozas, com Orlando Leite, embaixador do Brasil na Espanha, e tem mantido contatos frequentes com Ednaldo Rodrigues, chefe da CBF. Os dois dirigentes entenderam que era uma ótima oportunidade para estreitar laços e gritar unanimemente contra a violência no futebol com a realização desse amistoso, espetáculo garantido”, diz um trecho do texto. A Canarinho, vale lembrar, enfrentará Guiné em território espanhol, na Catalunha, no dia 17 de junho, pela Data Fifa.

Em maio, Vinicius Júnior voltou a ser chamado de “macaco” em uma partida diante do Valencia, pelo Campeonato Espanhol, e se revoltou com os seguintes episódios de discriminação no país. Até o momento, sete pessoas foram presas por crime de ódio, mas todas já foram liberadas pela Justiça local. A RFEF, a LaLiga e até o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmaram que vão punir com mais rigor os responsáveis por atos discriminatórios. A partida entre Brasil e Espanha será a décima da história das seleções. Até o momento, a Canarinho soma cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O último duelo ocorreu em 2013, na final da extinta Copa das Confederações, que terminou com título da Amarelinha.

Fonte: Jovem Pan News