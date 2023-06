Autor de latrocínio de mototaxista em Brasiléia é capturado em Rio Branco

Assim que a Polícia Civil do Acre (PCAC) tomou conhecimento sobre o desaparecimento do mototaxista José Cabral Brilhante (65 anos), morador do município de Brasiléia, instaurou um inquérito policial para investigar o caso.

Ato contínuo, populares comunicaram a autoridade policial um encontro de cadáver no Ramal Santa Inês, Km 04, na última sexta-feira, 2. Imediatamente os investigadores empreenderam diligências, colhendo elementos de informação e ouvindo testemunhas, em busca da autoria e materialidade do crime.

Com base nas informações colhidas, o delegado de Brasiléia, Erick Maciel representou pela prisão preventiva do investigado, que foi aceita pelo Poder Judiciário. Com o mandado de prisão em mãos, agentes da Polícia Civil de Brasiléia e de Rio Branco iniciaram a procura pelo do autor.

Sabendo que a Polícia estava à sua procura, o suspeito, de 25 anos, ligou para o 190 e se entregou à Polícia Militar. O homem foi apresentado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), na manhã desta segunda-feira, 05, e será encaminhado à audiência de custódia.

Mototaxista José Cabral Brilhante (65 anos)