Velocista americana Tori Bowie, campeã olímpica na Rio 2016, morre aos 32 anos

– Isso partiu meu coração 😢💔. Descanse em paz Tori – disse a atual campeã mundial dos 100m rasos.

Tori Bowie cresceu na região rural do Mississippi e despontou primeiro nas provas de salto em distância dos torneios universitários dos Estados Unidos. Em 2014 fez a transição para as provas de velocidade e deslanchou. Já no ano seguinte conquistou sua primeira medalha em Mundiais, um bronze nos 100m rasos. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, foi prata nos 100m rasos, bronze nos 200m rasos e liderou o time americano ao ouro no revezamento 4×100 rasos. Teve seu ápice em 2017, quando foi campeã mundial dos 100m rasos e do revezamento 4x100m rasos.