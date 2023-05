São Paulo leva susto, mas vence o Vasco por 4 a 2 na noite deste sábado, no Morumbi

Em um jogão com seis gols e várias oportunidades, o São Paulo venceu o Vasco por 4 a 2 na noite deste sábado, no Morumbi, pela sétima rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente no primeiro tempo com gols de Calleri e Rodrigo Nestor, mas o Cruz-Maltino diminuiu com Barros, ainda na etapa inicial, e empatou com Galarza na reta final do segundo tempo. Só que os donos da casa foram fulminantes e conquistaram o triunfo com gols de Beraldo e Juan. O São Paulo, inclusive, segue invicto sob o comando de Dorival Júnior, agora com cinco vitórias e quatro empates. O Vasco, por outro lado, não vence há seis jogos (três empates e três derrotas). A última vez que o Cruz-Maltino conquistou três pontos foi em 15 de abril, contra o Atlético-MG.

Como fica?

Com essa vitória, o São Paulo foi a 12 pontos e agora aparece na sétima colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco, com seis, está em 16º, à beira da zona de rebaixamento. Veja aqui a tabela completa.

Público e renda

57.399 / R$ 3.335.063,00

Primeiro tempo

Jogão no Morumbi! A etapa inicial foi recheada de emoções para os torcedores de São Paulo e Vasco. Logo aos dois minutos, Galarza, do time carioca, chutou forte e obrigou Rafael a grande defesa. A resposta do São Paulo não demorou muito. Aos nove, Marcos Paulo tabelou com Nestor e bateu em cima da zaga. Embora o Vasco chegasse bastante ao ataque, não conseguia levar perigo. Algo que o Tricolor conseguiu. Aos 23 minutos, Marcos Paulo fez boa jogada com Luciano e tocou para Calleri abrir o placar. A equipe visitante manteve sua tentativa de surpreender com as bolas aéreas, mas o São Paulo conseguiu encaixar um lindo contra-ataque aos 41. Luciano tocou para Rodrigo Nestor, que driblou e chutou forte: 2 a 0. Dessa vez, no entanto, o Vasco reagiu rápido. Aos 44, após lançamento de Léo, Galarza cruzou para Barros diminuir para o clube carioca.

Segundo tempo

A etapa final começou com uma bola no travessão. Com menos de 30 segundos, o Vasco quase empatou com Gabriel Pec, após cruzamento de Figueiredo. Na pressão, o time carioca tentou deixar o São Paulo encurralado. Mas o Tricolor, na base do toque de bola, conseguiu levar perigo aos oito, com Luciano, após boa jogada de Nestor. Aí o jogo ficou lá e cá. Figueiredo assustou em cobrança de falta ensaiada. Luciano, também de fora da área, mandou por cima do gol. O jogo, aos poucos, ficou morno. O Vasco insistiu nas jogadas pelas pontas, e o São Paulo tentou o contra-ataque perfeito. Deu certo para os visitantes. Aos 37, Galarza recebeu na grande área, ajeitou e soltou a bomba para empatar. Com a partida quente, o São Paulo foi para cima. E aos 42, em chute forte de Pablo Maia, obrigou Léo Jardim a grande defesa. Mas o goleiro do Vasco não conseguiu parar a cabeçada de Beraldo, aos 43, depois de cobrança de escanteio. Houve tempo ainda de Juan ampliar para os donos da casa, em linda jogada de contra-ataque, aos 46. Grande vitória do Tricolor.

Próximos jogos

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no sábado, dia 27, às 21h, para encarar o Goiás, novamente no Morumbi. No mesmo dia, só que às 16h, o Vasco visita o Fortaleza, no Castelão, fora de casa. No do Tricolor, na terça-feira, o time tem compromisso pela Sul-Americana, contra o Puerto Cabello, às 21h30, como visitante.





Fonte: ge