Botafogo vence mais um clássico e segue na liderança isolada do Brasileirão 2023

O Botafogo fez valer seu bom momento e anulou as principais ações ofensivas do Fluminense durante os 90 minutos. Tanto que a única característica que o time de Fernando Diniz conseguiu manter foi a posse de bola (59% a 41%). Com muita força física, o Botafogo marcou bem e atacou muito mais. Foram 20 finalizações, sendo sete no gol do Flu. Enquanto isso, o Tricolor só acertou o gol de Lucas Perri uma única vez. O artilheiro Cano, por exemplo, pouco apareceu na partida.

Não foi, é verdade, um jogo de grandes chances. O Botafogo, mesmo finalizando mais, só levou perigo ao gol de Fábio em um belo chute de Junior Santos de fora da área no segundo tempo. O próprio gol nasce de uma confusão na área, após escanteio, na qual Tiquinho evita a saída de bola e Cuesta marca sentado. Já o Flu só teve uma oportunidade clara, também no fim do jogo: Lelê aproveitou sobra de escanteio e saiu na frente de Perri, mas não conseguiu finalizar.

QUEBRA DE TABU