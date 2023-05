Hulk marca no fim, e Atlético-MG vence o lanterna Coritiba, pela 7° rodada da Série A

De virada, o Atlético-MG venceu o Coritiba por 2 a 1, na noite deste sábado, no Couto Pereira, pela sétima rodada da Série A. O Coxa saiu na frente com Robson, de pênalti, mas Hyoran empatou ainda no primeiro tempo. No fim, também de pênalti, Hulk garantiu a quarta vitória seguida do Galo.

PRIMEIRO TEMPO

Na ZR, o Coritiba se impôs na partida até abrir o placar com Robson, em cobrança de pênalti, após o cruzamento Zé Roberto bater no braço de Hyoran. O Coxa seguiu melhor e teve outras chances de ataque, enquanto o Atlético-MG pouco chegava e teve um chute perigoso com Vargas. No fim, contudo, o Atlético-MG conseguiu o empate após Hyoran cobrar falta fechada direto no gol – teve um leve desvio de Maurício Lemos, mas a arbitragem deu gol ao meia.



COMO FICA

O Atlético-MG pulou provisoriamente para a quarta posição, com 13 pontos. O Coritiba caiu para a lanterna, com dois pontos.

AGENDA

O Coritiba volta a campo diante do Cuiabá no sábado, às 18h30, na Arena Pantanal. Já o Atlético-MG recebe o Palmeiras no domingo, às 18h30, no Mineirão. Os jogos são válidos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o Galo encara o Athletico na terça-feira, às 19h, em casa, pela Libertadores.



Fonte:ge