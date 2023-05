São Paulo anuncia retorno de Alexandre Pato; contrato vai até 31 de dezembro de 2023

Mais do São Paulo

+ Dorival quer conversar com Felipe Alves

+ Mais de 35 mil ingressos vendidos

Pato já vinha utilizando as instalações do São Paulo desde fevereiro de 2023 para se recuperar de uma cirurgia no joelho, realizada no ano passado. O atacante nunca escondeu o desejo de retornar, mas poderia ter o entrave de Rogério Ceni. Com Dorival Júnior no comando, essa possibilidade se tornou mais real.

No começo desse mês, o treinador deu o aval para o clube abrir as conversas, e a resposta de Pato foi positiva. O modelo deve ser um contrato com valor fixo de salário com variáveis por produtividade. Os números não são revelados.

– Nunca deixei de acompanhar o São Paulo, e aí entendi outro canto: “Sempre estarei contigo”. Sempre estive, seja à distância ou no Morumbi. Hoje volto para o lugar onde me sinto em casa, e se o três de tricolor e de tricampeão representa tanto para o torcedor, posso dizer que estou muito feliz em poder vestir essa camisa pela terceira vez. São Paulo, você é o primeiro no meu coração. Torcida que conduz, eu voltei! – comentou.

Pato ainda não está treinando com o elenco. O jogador segue um cronograma de atividades individuais para poder retornar aos gramados.



O atacante jogou pelo São Paulo entre 2014 e 2015 e de 2019 a 2020: são 136 jogos e 47 gols com a camisa tricolor.



– A motivação é sempre a mesma. Tenho um agradecimento ao São Paulo, o São Paulo tem algo diferente na minha carreira de futebol. Gosto muito do clube, gosto muito do São Paulo e das pessoas que trabalham aqui. Esta volta tem sido bem diferente e estou muito feliz. Devo algo ao São Paulo. O clube abriu as portas na minha primeira passagem, em 2014, e de novo neste momento. Espero corresponder todo o carinho do São Paulo – ressaltou Pato.



– A torcida sempre me acolheu. E sinto isso. Meu carinho pela torcida do São Paulo é diferente. É difícil até de explicar. Tudo que faço pelo São Paulo é por amor mesmo. O torcedor são-paulino me motiva. É como uma família, com uma relação verdadeira – completou.