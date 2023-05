Polícia Civil intensifica o combate ao abuso e à exploração contra crianças e adolescentes

No Acre, a Polícia Civil (PCAC) tem desempenhado um papel fundamental no combate à exploração sexual infantil, especialmente durante o mês de maio, conhecido como Maio Laranja. A instituição tem fortalecido suas ações e esforços para investigar e reprimir casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Por meio das delegacias especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), a Polícia Civil concentra seus recursos e equipes no enfrentamento desse tipo de crime. Essas unidades dedicam-se a apurar denúncias de abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil e outros delitos relacionados, sempre priorizando a proteção das vítimas.

De acordo com o delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel, a instituição trabalha em estreita colaboração com outros órgãos e instituições envolvidos na proteção e assistência às vítimas, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Secretaria de Assistência Social e os conselhos tutelares. “Essa parceria é essencial para garantir uma resposta integrada e eficaz diante dessas situações delicadas”, disse o chefe de polícia.

O delegado Alberto Dalacosta, da Decav, discorre que em maio foram realizadas diversas ações que resultaram em cinco prisões de pessoas já condenadas pelo crime de estupro de vulnerável: “Estamos trabalhando de forma intensa para coibir qualquer tipo de crime, mas solicitamos à sociedade que denuncie esses criminosos.”

Para acolher melhor as vítimas que sofreram ou sofrem algum tipo de abuso sexual, a PCAC criou, em 202, o Projeto Bem-Me-Quer, que institui a padronização da estrutura do ambiente, recepção, acolhimento e atendimento às vítimas de violência no âmbito de Polícia Civil do Estado do Acre. As crianças vítimas são atendidas em uma sala aconchegante que as deixem à vontade para relatarem tudo o que ocorreu.

O projeto foi idealizado pela delegada de Polícia Civil, Mariana Gomes, e funciona atualmente em quatro cidades do interior do Acre: Sena Madureira, Manoel Urbano, Senador Guiomard e na cidade isolada de Santa Rosa do Purus, e a tendência é que se estenda para todo o interior do estado e localidades que não dispõem de especializadas.

“Esse projeto demonstra um grande avanço e reforço do comprometimento da PCAC no combate a crimes tão sensíveis e, infelizmente, frequentes, especialmente no interior do estado, pois devemos ter um olhar diferenciado para as vítimas e atender aos comandos legais protetivos”, explicou a delegada.

A Polícia Civil também enfatiza a importância da prevenção, por meio de palestras, workshops e capacitações direcionadas a professores, pais e responsáveis. Essas atividades visam orientar e alertar sobre os sinais de abuso, os cuidados necessários e a forma correta de agir diante de situações suspeitas.

O combate à exploração sexual infantil é uma responsabilidade de toda a sociedade, e a Polícia Civil do Acre tem se empenhado em exercer seu papel de forma eficiente.

Entretanto, é necessário o envolvimento e a participação ativa de todos os cidadãos, para que juntos possam garantir um ambiente seguro e protegido para as crianças e adolescentes, livres do abuso e da exploração sexual.