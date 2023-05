À CNN, Marina Silva nega saída do governo, mas diz que situação no Congresso é delicada

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participou nesta sexta-feira (26) de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após derrotas no Congresso. Em entrevista exclusiva à CNN, ela negou que deixará o governo, mas admitiu que a situação no Parlamento é “delicada”.

“A melhor forma de ajudar o governo é estando dentro do governo para viabilizar as políticas de combate ao desmatamento, desenvolvimento sustentável; temos 19 ministérios com agenda do clima, bioeconomia”, colocou.

Ela também pontuou que a “primeira pessoa que quem diz quem fica e quem sai é o presidente Lula, que convida”.

Nos últimos dias, houve uma ofensiva do Legislativo contra a agenda de proteção ambiental e de povos tradicionais. Foram retiradas atribuições dos ministérios comandados por Marina e Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, e aprovada uma medida provisória que afrouxa regras de proteção da Mata Atlântica.

Além disso, parlamentares deram aval para que tramite em regime de urgência um projeto que pode dificultar a demarcação de terras indígenas.