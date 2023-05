Presidente Tebas de LaLiga pede desculpas a Vinicius Junior e admite racismo nos estádios

No mesmo dia do episódio de racismo no estádio Mestalla, Javier Tebas usou as redes sociais para responder as críticas feitas por Vinicius Junior à liga espanhola. O dirigente insinuou que o atacante do Real Madrid exagera nas acusações de negligência da LaLiga em casos semelhantes. Além disso, declarou que o jogador brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol.