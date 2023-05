Prefeitura Rio Branco realiza Fórum de Esporte e Lazer

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), realizou nessa terça-feira (10), no Instituto São José, o Fórum de Esporte e Lazer, com o objetivo de consolidar as Políticas Municipais de Esporte e Lazer.

O evento contou com a participação dos conselheiros do Conselho Municipal de Esporte Lazer, representante das oito Câmaras Vetoriais. Na ocasião foi realizada a homologação dos representantes das Câmaras Setoriais e a eleição dos membros que compõem a comissão executiva.

Esse foi o primeiro fórum de 2023 e teve como debate as deliberações dos editais do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, que esse ano contará com valor de R$ 1,5 milhão, um aumento significativo em relação ao ano passado. Serão disponibilizados para pessoa física, pessoa jurídica e entidades de administração do esporte.

“Foi um fórum bem participativo, nós contamos com conselheiros de todas as Câmaras Vetoriais. As pessoas têm direito a voz e voto”, disse Maria Rita Gonçalves de Souza, educadora física e mediadora do fórum.

Para Edson Maria da Silva Almeida, diretor de Esporte e Lazer da FGB, o projeto é para fomentar o esporte nas comunidades junto às entidades e com os fazedores do lazer.

“Nós definimos também a forma que vai ser distribuído o valor. O recurso financeiro será 60% da pessoa física, 20% para pessoa jurídica e 20% para entidades” disse.

Cerca de 120 pessoas compareceram ao fórum. O diretor-presidente da FGB, Anderson Nascimento, reafirmou compromisso do prefeito com o esporte.

“Eu tenho certeza que a gestão vai fazer um trabalho organizado. Assim como a FGB é a casa da cultura, vai ser também a casa do esporte”, afirmou.