Prefeitura de realiza atividades em alusão ao dia Nacional da doação de leite humano

Com o objetivo de conscientizar a população para a importância da doação de leite humano e incentivar a prática entre mães que amamentam, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou na última sexta-feira (19), uma confraternização com as mães doadoras do Posto de Coleta de Leite Humano que funciona na URAP Augusto Hidalgo de Lima.

As mães participaram de um café da manhã, receberam kit bebê, além de homenagens dos servidores da saúde que proporcionam às grávidas e puérperas um atendimento de qualidade, com carinho e atenção.

“ A amamentação é o principal fator de redução da mortalidade infantil e os profissionais tem um papel importante nas orientações às mães. Durante as consultas de pré-natal, atendimentos domiciliares após o parto (consulta puerperal), nos grupos de gestantes ou durante o acompanhamento dos recém-nascidos nas Unidades de Saúde, dando todo o apoio necessário para estimular cada vez mais a amamentação e a doação de leite entre as mães”, ressaltou a secretária Sheila Andrade.

Ainda segundo a secretária, toda doação recebida é encaminhada ao Banco de Leite Humano da Maternidade Bárbara Heliodora e após passar por processamento recomendando pelo Ministério da Saúde, é ofertado principalmente para os bebês que estão internados, prematuros, de baixo peso e que não podem ser amamentados pela própria mãe.

“Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação.”

Recomendações da OMS e MS:

– Aleitamento Materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida;

– Aleitamento Materno complementado por 2 anos ou mais;

– Contato pele a pele da mãe com o bebê na primeira hora após o parto;

– Início do Aleitamento Materno na primeira hora de vida;

– Início dos alimentos complementares a partir dos 6 meses

Para doação de Leite Humano ligue: 0800 647 1060 ou 3224-1290 Banco de Leite/Maternidade Bárbara Heliodora.

Foto: Assecom