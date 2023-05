Polícia militar recupera motocicleta roubada na rua Beira Rio, às margens do rio Acre

A equipe tática do 2° BPM recuperou na tarde desse segunda-feira, 22, no final da rua Beira Rio, já às margens do rio Acre, uma motocicleta Honda Cg 160 Start de cor preta.

A equipe foi acionada pelo COPOM para averiguação de uma denuncia feita por pessoa anônima, que dava conta de dois autores arrastando uma motocicleta para a beira do rio. Os homens estavam com ferramentas que possivelmente usariam para desmontar a motocicleta.

Chegando ao local, os militares começaram fazer buscas na intenção de localização a motocicleta, e lograram êxito ao encontrar o veículo escondido embaixo de palhas de coqueiro.

Os militares entraram em contato com a vítima e informaram que seu bem seria conduzido ao depósito de veículos do Detran para providências.