Palmeiras vence o Barcelona-EQU fora de casa e dá passo importante na Libertadores

O Palmeiras conquistou um importante resultado na noite desta quarta-feira, em Guayaquil, no Equador. O Verdão venceu o Barcelona por 2 a 0, no estádio Monumental, pela terceira rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores – Raphael Veiga marcou o gol. A vitória foi fundamental para o Verdão, ainda mais após o Bolívar golear o Cerro Porteño, fora de casa, no outro jogo da chave. Agora, com seis pontos cada, os dois times dividem a liderança. Com dois dos três jogos restantes da fase de grupos em casa, o Palmeiras deu mais um passo rumo às oitavas de final da competição.

Como fica?

A vitória deixa o Palmeiras com seis pontos, dividindo a liderança do Grupo C com o Bolívar, que tem melhor saldo de gols (cinco contra um). Cerro Porteño e Barcelona, ambos com três pontos, completam a chave. CLIQUE AQUI e veja a tabela completa da Conmebol Libertadores.

Primeiro tempo

Logo aos 30 segundos de partida, uma cabeçada de Ortíz deu o tom de dificuldade que o Palmeiras teria pela frente na partida contra o Barcelona, em Guayaquil. Aos três minutos, Agustín Rodríguez quase abriu o placar ao cabecear livre na segunda trave.

Aos poucos, o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo e ditar o ritmo, mesmo errando muitos passes. A primeira finalização ao gol saiu aos 13 minutos, com Dudu em chute de fora da área. Entre tímidos ensaios de ambos em chegadas ao ataque, o Verdão teve boa chance após Artur dar bom passe para Mayke, em posição duvidosa, errar o cruzamento para Rony na pequena área.

Aos 26 minutos, o Palmeiras precisou fazer a primeira alteração. Com o ombro deslocado, Murilo deu lugar a Luan. Aos 33 minutos, Gabriel Menino deu bom passe para Raphael Veiga na entrada da área, o meia tocou de primeira para Rony, que viu Pineida salvar em cima da linha.

O jogo ficou mais aberto e nervoso na reta final da primeira etapa. Aos 41 minutos, Rony recebeu lançamento dentro da área e tocou tentando tirar a bola de Mendoza, que conseguiu tocar com a mão direita e evitar o gol do Palmeiras. Três minutos depois, o goleiro chegou atrasado e cometeu pênalti no camisa 10. Raphael Veiga cobrou e garantiu ao Verdão a vantagem no intervalo.

Segundo tempo

Se o Barcelona começou o jogo assustando, foi o Palmeiras que teve uma boa chance logo no primeiro minuto do segundo tempo. Rony recebeu na entrada da área, fez o giro e bateu cruzado. Após desvio na defesa, a bola foi para escanteio. E na sequência, Gustavo Gómez aproveitou o cruzamento para ampliar o placar em Guayaquil.

Precisando do resultado para não ficar em situação complicada nas rodadas finais em busca da classificação, o Barcelona saiu para o jogo e cedeu mais espaços para o Palmeiras. A melhor chance do time equatoriano foi um chute de fora da área do volante brasileiro Leonai Souza, que acertou a trave. Na sequência, Días arriscou de fora da área, mas sem perigo ao gol defendido por Weverton.

Aos 19 minutos, o goleiro do Palmeiras fez grande defesa em chute de Preciado, evitando que o jogo se complicasse. Mas a defesa de maior dificuldade ainda estava por vir. Aos 23 minutos, Weverton operou um verdadeiro milagre em chute de Sosa.

Com outras quatro mudanças ao longo do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu equilibrar a pressão imposta pelos donos da casa e segurar a importante vitória fora de casa.

