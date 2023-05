Mototaxista de 25 anos morre atropelado na rua Rio de Janeiro

O mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, 25 anos, morreu na madrugada deste domingo, 7, ao ser atropelado por um carro enquanto esperava uma passageira comprar cerveja no bairro Floresta.

A vítima teria pegado a passageiro por volta das 3h da manhã na casa de show Tardezinha e no caminho a passageiro teria pedido para que ele parasse numa distribuidora, o que foi feito. Quando a passageira desceu da garupa, ele também desceu da moto e ficou esperando ela quando um carro descontrolado acabou o acertando de cheio. O corpo de Lucas foi jogadas a alguns metros mais na frente com o impacto.

O condutor do veículo que atropelou o mototaxista se evadiu do local, mas momentos depois voltou ao local do crime e foi reconhecido por outros colegas de trabalho de Lucas, que o detiveram e levaram para a Delegacia de Flagrantes.

O corpo de Lucas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Río Branco e a Polícia Civil vai investigar o caso. Não foi possível apurar se o motorista do veículo estava alcoolizado.

