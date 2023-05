Liverpool anunciou nesta quarta-feira (17) a saída de Firmino e mais três jogadores

O Liverpool anunciou, nesta quarta-feira, 17, a saída de quatro jogadores que ficarão sem contrato a partir de junho. Um deles é o atacante brasileiro Roberto Firmino. Keita, Milner e Oxlade-Chamberlain também deixarão os Reds ao término da temporada. Os atletas fizeram parte do time que conquistou a Champions League 2018/19. Também fizeram parte da quebra do jejum de títulos do Liverpool no Campeonato Inglês, na temporada 2019/20. Em Anfield, eles também conquistaram a Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. A equipe inglesa agradeceu os jogadores que serão homenageados no último da equipe em casa na temporada, contra o Aston Villa, sábado, às 11 horas (horário de Brasília). Firmino chegou ao Liverpool na temporada 2015/16. Disputou 360 jogos e marcou 109 gols e é o 13º maior artilheiro da história da equipe inglesa, que ainda briga por uma vaga na próxima da Champions League.

Fonte: Jovem Pan News