Jovem universitário morre afogado em Balneário no município de Tarauacá enquanto passava férias

O jovem Enderson da Silva Nascimento, de 21 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (1), no Balneário do Manoelzinho, localizado na BR 364, distante 17 km de Tarauacá em direção a Feijó.

De acordo com as primeiras informações, o rapaz estava nadando na companhia do pai e de amigos, participando de uma brincadeira, quando disse que estava muito cansado e logo se afogou. Não se sabe ainda se teve um mal súbito.

Populares que estavam no local disseram que a vítima ficou submersa por volta de 10 minutos, quando foi resgatada. Foram feitos procedimentos de reanimação, mas Enderson não sobreviveu.

Acionados, homens do Corpo de Bombeiros foram até o local e, quando chegaram, nada puderam fazer. Enderson da Silva Nascimento era universitário em Rio Branco, filho único e foi a Tarauacá passar as férias com os pais.