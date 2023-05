Jovem Aprendiz dos Correios tem inscrição prorrogada até a próxima sexta-feira, 5

As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023 foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, 5. Estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental podem participar.

Com 14 vagas para o Acre, 8 delas serão destinadas para Rio Branco. A empresa oferece o equivalente a divisão do salário mínimo por hora trabalhada, com jornada de expediente de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente, somente em formato on-line no endereço eletrônico http://www.correios.com.br . O contrato que será exercido nas áreas de assistente administrativo, terá duração de no mínimo 12 meses e máximo 24 meses.