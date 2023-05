Inter volta a vencer e, de quebra, assumi a liderança do grupo B da Libertadores

O Inter voltou a vencer e, de quebra, assumiu a liderança do grupo B da Libertadores. Na noite desta quinta-feira, o Colorado derrotou o Metropolitanos por 2 a 1 no Olímpico de la UCV, em Caracas, e encerrou a sequência de seis jogos sem vitória na temporada. Os gols foram marcador por Alan Patrick e Luiz Adriano, ambos no primeiro tempo. No segundo, Freddy Vargas diminuiu.

A volta do artilheiro

Foram 75 dias desde o primeiro gol de Luiz Adriano em seu retorno ao Inter e o segundo, marcado na noite desta quinta. O camisa 9 anotou aos 29 minutos da etapa inicial em Caracas após passe de Alan Patrick e encerrou o jejum de 14 jogos sem marcar.

Primeiro tempo

O Inter dominou a etapa inicial em Caracas e construiu o resultado com certa naturalidade. Nos primeiros minutos, Johnny e Wanderson tiveram oportunidades com menos perigo. Aos 14, o placar foi alterado. Pedro Henrique recebeu de Alan Patrick e foi derrubado na área. Na cobrança de pênalti, o camisa 10 colorado abriu o marcador. Aos 29, o segundo. Campanharo roubou a bola no campo de ataque, Wanderson deixou com Alan Patrick, que serviu Luiz Adriano na área. O camisa 9 dominou e tocou para o gol para encerrar o jejum de 75 dias sem marcar.

Segundo tempo

Após o intervalo, o Inter perdeu força e viu o adversário crescer na partida. Logo aos quatro minutos, após falta cobrada, Nico afastou de cabeça, mas a bola sobrou nos pés de Freddy Vargas, que bateu com desvio e venceu o goleiro John para diminuir a desvantagem. Aos 26, o mesmo Vargas recebeu na área pela esquerda e cruzou para Darwin Gómez, que bateu para o gol, mas John evitou o empate com espetacular defesa. O time venezuelano seguiu com mais volume e teve a chance derradeira nos acréscimos. Aos 49, em falta que gerou a expulsão de Nico Hernández, Lucena cobrou forte e mandou perto, para fora.

Classificação

A vitória deixa o Inter na liderança do grupo B da Libertadores. Agora com oito pontos, o Colorado deixa para trás Independiente Medellín e Nacional, que somam sete. Em último, o Metropolitanos segue zerado, sendo única equipe do torneio que ainda não pontuou.

Agenda

Pelo Brasileirão, o Inter encara o Bahia no próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio. Já na Venezuela, o campeonato sofre uma pausa e retorna apenas daqui um mês. Desta forma, o Metropolitanos volta a jogar no dia 8 de junho, quando recebe o Independiente Medellín pela Libertadores.

Fonte: ge