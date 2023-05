Red Bull Bragantino goleia na Bolívia e passa de fase de grupos na Copa Sul-Americana

O Red Bull Bragantino não teve dificuldades para vencer o Oriente Petrolero, na Bolívia, por 4 a 0, nesta quinta-feira (25), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Eduardo Sasha, Bruninho, Lucas Evangelista e Thiago Borbas marcaram para o Massa Bruta em Santa Cruz de la Sierra.

Com o resultado, o Bragantino segue invicto na Sul-Americana, com 10 pontos, mesmo número que tem o Estudiantes-ARG — o time brasileiro supera o argentino no saldo de gols.

Assim, o clube de Bragança Paulista está garantido ao menos na repescagem da próxima fase, quando os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana encaram os terceiros da Libertadores. Apenas os líderes passam diretamente para as oitavas de final.

A nota triste ficou por conta da lesão de Bruninho, que saiu chorando, de maca, logo após marcar o segundo gol do Bragantino em bela jogada individual.