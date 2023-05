Idoso é atropelado na Estrada Dias Martins, próximo a U:verse, e morre

O idoso Fernando Araujo da Silva, 70 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 4, ao ser atropelado por um veículo modelo Cross Fox, MZA 9303. O acidente ocorreu na Estrada Dias Martins, próximo do Centro Universitário U:Verse.

O motorista do veículo ficou no local para acionar o socorro e a polícia, mas infelizmente a vítima morreu instantaneamente. Fernando foi atingido pelo carro ao tentar atravessar a via.

A polícia militar chegou ao local, isolou a área e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da capital.