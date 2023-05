Carteira de identidade não terá campo ‘sexo’ nem distinção entre ‘nome’ e ‘nome social’

Essas novas regras devem ser publicadas no “Diário Oficial da União” no fim de junho e, então, passarão a valer de modo imediato. Os estados têm até 23 de novembro para aderir à emissão do novo documento.

Na prática, as novas regras também retomam o que já existia para o RG convencional, emitido nas últimas décadas em todo o país. Esse documento não trazia o campo sexo – e o nome social, quando existente, substituía o nome original de registro.



Nova carteira de identidade



Em abril, o governo criou um grupo de trabalho para analisar possíveis mudanças no formato da carteira de identidade nacional.



O formato do novo documento foi definido na gestão Jair Bolsonaro e anunciado no último ano.



Entidades ligadas aos direitos LGBTI+ questionaram a inclusão do nome social em campo separado – já que, na prática, travestis e transexuais continuariam tendo que exibir o nome de registro, com o qual não se identificam.



Esse modelo de documento, que por enquanto é emitido apenas em 12 estados, vai substituir gradualmente o RG. Uma das mudanças é que, assim como o CPF, a nova identidade é unificada no território nacional. Hoje, um cidadão pode ter 27 RGs diferentes, um por unidade da Federação.