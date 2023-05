Flamengo sai na frente, mas leva empate do Ñublense no Chile

O Flamengo abriu o placar contra o Ñublense, mas voltará para o Rio de Janeiro com apenas um ponto. Em Concepción, no Chile, as equipes ficaram no 1 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A equipe chilena foi melhor no segundo tempo e conseguiu um empate que mantém o grupo embolado. O Rubro-Negro é o segundo colocado, com 5 pontos, e vê o Racing disparar na liderança com 10. Os chilenos têm 4, na terceira colocação do Grupo A.

Primeiro tempo

O Flamengo dominou a posse de bola durante o primeiro tempo (65% x 35%). Investindo mais pela esquerda, com Cebolinha e Gerson, o time levou perigo com duas finalizações de Vidal. Com o Ñublense recuado, a equipe de Sampaoli aproveitou um lançamento de David Luiz, que encontrou Gerson, o meia escorou de peito e Gabigol chutou com categoria de primeira. Belo gol.



Segundo tempo

Acuado na primeira etapa, o Ñublense tomou conta do jogo no segundo tempo. Equilibrando a posse de bola e levando perigo nos chutes de longe, a equipe chilena obrigou Matheus Cunha a fazer duas importantes defesas em finalizações de fora da área.

Em um cruzamento na área, após corte de David Luiz, Gerson pediu falta ao cair na meia-lua, Henríquez roubou a bola, fez fila na defesa do Flamengo e marcou um golaço. O camisa 20, que entrou durante a partida, mudou o jogo com o gol e os chutes de longe. No último minuto, Pedro teve boa chance, mas o goleiro defendeu em cavadinha do atacante.

Time modificado

Jorge Sampaoli manteve apenas cinco titulares da equipe que venceu o Corinthians no último domingo. Varela entrou no lugar de Wesley, suspenso, e não comprometeu. Vidal substituiu Pulgar, que vinha tendo destaque. Matheus Cunha, Filipe Luís, David Luiz e Cebolinha ganharam vaga entre os titulares.

O técnico argentino não contou com Arrascaeta e Matheus França. Ambos não foram relacionados para a partida por relataram dores antes do jogo.

Classificação e sequência

O empate não é um bom resultado para o Flamengo em termos de tabela. O Rubro-Negro está em segundo lugar, com cinco pontos, enquanto o Ñublense tem quatro, em terceiro. Na próxima rodada da Libertadores, a equipe de Sampaoli recebe o Racing, líder do grupo, no Maracanã. A partida acontece no dia 8 de junho.

Até lá, o Flamengo tem compromissos contra o Cruzeiro, no sábado (27), e o Vasco, dia 5, pelo Brasileirão, além da decisão das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, no dia primeiro.





