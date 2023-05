Homem sofre múltiplas fraturas ao ser imprensado entre veículos

Raimundo Nonato Menezes de Souza, de 45 anos, sofreu diversas fraturas ao ser imprensado entre um caminhão e uma caminhonete na tarde desta quarta-feira, 14, no quilômetro 80 da Transacreana, em Rio Branco (AC).

De acordo com a apuração do Ecos da Notícia, Raimundo estava conversando com o motorista de um caminhão no Ramal do Maní, quando uma caminhonete se aproximou e ao passar pelo caminhão acabou imprensando a vítima.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local socorrer o homem ferido. Raimundo foi levado por terceiros até o quilômetro 50 da estrada, onde se encontrou com a viatura do Samu.

Ele foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, apesar de ter sofrido fratura na perna esquerda, na bacia e no fêmur.