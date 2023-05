Embaixada dos EUA recebe pedido para suspender vistos de Bolsonaro e Michelle

A embaixada dos Estados Unidos (EUA) recebeu um ofício pedindo que a diplomacia norte-americana abra uma investigação e avalie suspender os vistos de entrada em território norte-americano do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da esposa, Michelle, bem como do tenente-coronel Mauro Cid Barbosa.

O documento foi enviado à embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, nessa quarta-feira (3/5), pela deputada federal Erika Hilton (PSol-SP). No texto, a parlamentar solicita que a embaixada reavalie e a permissão com base nas suspeitas de fraude em comprovantes de vacinação contra a Covid-19, investigados em operação da Polícia Federal (PF).

“Eu encaminhei um ofício para a Embaixada dos EUA suspenda os vistos de Bolsonaro, Michelle e assessores, se confirmando que apresentaram o comprovante de vacinação falso para entrada nos EUA”, diz a deputada.



“Além das mortes pela sua inação e mentiras durante a pandemia, Bolsonaro e assessores podem também ter espalhado o coronavírus deliberadamente, enquanto fingiam estar vacinados”, prosseguiu Erika.

Além de Erika Hilton, outra deputada federal do mesmo partido, Luciene Cavalcante (PSol-SP) questionou a representação diplomática do país no Brasil sobre a apresentação do comprovante de vacina ao ingressar no território, como revelado pela coluna Guilherme Amado, do Metrópoles.

Nessa quarta (3), Bolsonaro foi alvo da Operação Venire, que apura o envolvimento do ex-presidente com uma associação criminosa acusada de fraudar dados de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. O cartão de imunização dele e da filha, Laura, teriam sido alterados.

Bolsonaro relatou que a busca e apreensão na residência teve como alvo os cartões de vacina dele e da esposa. Ele afirmou que seu celular foi levado pelos investigadores, mas disse não temer o resultado das investigações, pois não teria tomado a vacina contra o coronavírus nem fraudado informações.

