Dupla que comandava tráfico de drogas em Capixaba é condenada pela Justiça de Rio Branco

Apontados como a principal liderança no tráfico de drogas no município de Capixaba, a 77 quilômetros da capital acreana, Lucas Costa de Figueiredo e Eurico Nunes Cardoso Neto foram condenados a 11 anos, um mês e 10 dias cada um, por crime de tráfico de entorpecentes. A decisão é da Juíza da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, ao acatar a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre Os dois já estavam no presídio, onde irão permanecer cumprindo a pena.

De acordo com os autos do inquérito policial instaurado na Delegacia de Flagrantes, os dois seriam os responsáveis em fazer o transporte de drogas que vinham da Bolívia via Capixaba, para abastecer o mercado de maconha, cocaína, skunk da capital. Já vinham inclusive sendo investigados pela Divisão de Narcóticos (DENARC) de Rio Branco.

Na último dia 30 de março, faziam o transporte de mais um carregamento de drogas em um automóvel de propriedade de um deles, cujo bagageiro estava ocupado por 40 quilos de maconha e cocaína, quando na Rodovia AC-40, na região da Vila Acre, foram abordados por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e presos em flagrante.

Eles confessaram aos responsáveis pelas prisões com apreensão, que iriam ganhar R$4.000,00 par entregar a droga a um certo traficante de Rio Branco, disseram também que por vezes faziam a mesma viagem até três vezes por semana. Além de condenação de mais de 11 anos de reclusão, tiveram o automóvel usado para o transporte da droga confiscado pela justiça em favor da união.