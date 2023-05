Criança de quatro anos é atropelada por motocicleta ao lado da mãe no Vila Acre

Uma criança de apenas 4 anos foi atropelada por uma motocicleta na tarde dessa segunda-feira (22), no ramal do Herculano, localizado no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a criança estava caminhando rumo à igreja ao lado da mãe e de uma amiga, quando um motociclista que não teve o nome revelado acabou atropelando a criança.

Com o impacto, a criança foi arremessada a cerca de 4 metros na estrada. Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e a encaminhou até o Pronto-Socorro de Rio Branco. No hospital, foi entregue à emergência da pediatria para maiores avaliações.