Com um a menos, Fluminense segura empate com Flamengo no jogo de ida das oitavas

Fluminense e Flamengo empataram sem gols no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, mas saem com perspectivas diferentes do Maracanã, nesta terça-feira. tO time de Sampaoli esteve mais inteiro durante a partida e viu uma oportunidade com a expulsão de Felipe Melo aos sete minutos do segundo tempo. No entanto, os jogadores do Tricolor fizeram valer o apelido de “guerreiros” para suportar a pressão rubro-negra e sair do jogo sem sofrer gols.

Pressão rubro-negra

O jogo é marcado pela intensidade até o momento. O Flamengo se impôs desde os primeiros minutos com marcação forte sobre a defesa tricolor, recuperação rápida da bola, para uma transição vertical. As melhores chances do Flamengo aconteceram em uma só jogada em que Gabigol e Arrascaeta acertaram as traves de Fábio. Depois dos primeiros 15 minutos, o Fluminense conseguiu, ao menos, equiparar a posse de bola. Entretanto, não conseguiu pôr em prática o estilo de passes rápidos e aproximação para incomodar o adversário. Cano mal encostou na bola. E a melhor oportunidade do Tricolor ocorreu após uma falha de Ayrton na área, que culminou com uma finalização de Arias defendida à queima-roupa por Santos.

Resiliência tricolor

O Fluminense fez valer a máxima de “saber sofrer”. Depois de um primeiro tempo com dificuldades impostas pelo Flamengo, o time de Diniz viu o drama aumentar quando Felipe Melo foi expulso, logo aos 7 minutos do segundo tempo, por falta forte sobre Gabigol. O técnico precisou fazer mudanças e o Tricolor conseguiu encaixar a defesa para bloquear as ofensivas rivais. O Flamengo fez seu jogo diante da área adversária, trocou passes, mas demonstrou dificuldade de encontrar os melhores espaços, se precipitou demais e o controle da posse de bola não se traduziu em muitas oportunidades. Ressalva para duas jogadas aéres que terminaram com boas cabeçadas, de Arrascaeta, raspando o travessão, e de Ayrton Lucas, defendida por Fábio. Cebolinha e França também arriscaram finalizações, mas o goleiro do Fluminense estava em boa noite.

Perdas do Fluminense

Um dos melhores jogadores do Fluminense na primeira etapa, o lateral Marcelo teve de deixar o jogo antes do intervalo, para a entrada de Guga. O jogador era o escape da transição da defesa para o ataque, dava qualidade na construção das jogadas, mas após conversa com Diniz, saiu do jogo.

.Outro problemão para o Fluminense foi a expulsão de Felipe Melo. O jogador fez uma falta dura, por trás, em Gabigol depois de sofrer um drible que deixaria o rubro-negro em condições de chegar à área do tricolor com liberdade. O lance foi analisado por Anderson Daronco no VAR, e o árbitro considerou que era lance de expulsão. Fernando Diniz precisou sacar Pirani para a entrada de Manoel, perdeu poder de fogo no ataque, mas conseguiu segurar o empate.



