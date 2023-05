City atropela o Real Madrid e vai à final em busca do título inédito da Champions

O Manchester City joga hoje o melhor futebol do mundo. A maior prova disso veio nesta quarta-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid — atual campeão europeu. O time inglês venceu com folga no placar agregado da semifinal (5 a 1) e agora vai disputar a decisão da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em busca do título inédito. Os gols no estádio Etihad foram de Bernardo Silva, dois no primeiro tempo, Akanji e o último de Julián Álvarez.

Destaque da partida

O meia Bernardo Silva foi eleito pelo painel de observadores técnicos da Uefa o melhor jogador em campo. Ele marcou dois dos quatro gols do City, ambos no primeiro tempo. O craque português tem 15 gols na história da Champions League, sendo os últimos nove no mata-mata do torneio.

Nova chance

O Manchester City vai disputar a final da Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história. Na outra oportunidade, na temporada 2020/21, perdeu o último jogo para o Chelsea por 1 a 0. O técnico Pep Guardiola chega a sua quarta decisão de Champions na carreira.

Pode de fogo abafado

O Real Madrid foi engolido pelo Manchester City. Difícil falar até que ponto isso foi mais mérito da grande atuação da equipe inglesa, ou demérito do time espanhol. O Real terminou a partida com três finalizações no gol adversário. Vinicius Junior e Benzema pouco produziram.

Brilhou, mas sofreu

O goleiro Courtois mostrou porque é atualmente o melhor jogador da posição no mundo. Ele fez várias defesas incríveis nessa partida, mas não conseguiu impedir a avalanche que foi a atuação do Manchester City.

Próximos jogos

O Real Madrid ainda tem mais três compromissos pelo Campeonato Espanhol antes do encerramento da temporada. O próximo é neste domingo, contra o Valencia, fora de casa. O Barcelona já é o campeão da LaLiga. O Manchester City, por sua vez, lidera a Premier League e tem mais três jogos a cumprir. Além disso, tem a decisão da Champions e a da Copa da Inglaterra. No domingo, a partida é contra o Chelsea.

