Carro da polícia civil atropela motociclista em Brasileia

Um acidente registrado no cruzamento da Rua José Maria de Souza com a José André, em Brasiléia, por volta do meio-dia desta segunda-feira, 22, envolveu um carro da polícia civil e uma motocicleta modelo Biz.

Segundo informações repassadas ao Ecos da Notícia, o condutor trafegava na rua principal quando o carro da polícia civil teria invadido a pista, havendo colisão contra o condutor da motocicleta, identificado como Manoel Gomes do Nascimento, de 32 anos.

O condutor do carro prestou os primeiros socorros e acionou a ambulância de Brasiléia, que encaminhou a vítima até o Hospital Raimundo Chaar, no município. Porém, devido à gravidade, Manoel foi transferido para o hospital de urgência e emergência de Rio de Branco.

O condutor da motocicleta sofreu fratura no fêmur direito e escoriações pelo corpo, sendo entregue ao setor de trauma para maiores avaliações.

Segundo a equipe médica, a vítima se encontra consciente e estável.