Red Bull Bragantino vence Athletico-PR pelo Brasileirão e encerra sequência sem vitórias

Com um gol em cada tempo, o Red Bull Bragantino venceu o Athletico no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela sétima rodada da Série A do Brasileirão. Os atacantes Eduardo Sasha e Thiago Borbas balançaram as redes e deram fim à longa sequencia sem vitórias do Massa Bruta.

Enfim… vitória!

Com os três pontos conquistados sobre o Furacão, o Braga deu fim a uma longa sequência sem vitórias: a última havia sido contra o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana, no dia 18 de abril. Mais de um mês e seis jogos depois, finalmente o torcedor Massa Bruta volta a sentir o gostinho de vencer.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi equilibrado em Bragança Paulista. O jogo começou com o Bragantino melhor e tentando mais o primeiro gol, que aconteceu aos 16 minutos. Eduardo Sasha desviou um chute de Lucas Evangelista e abriu o placar para o Massa Bruta. Depois disso, o Athletico tentou reagir e empatar o jogo. Vitor Bueno e Cuello arriscaram chutes de fora da área e assustaram, mas a melhor oportunidade esteve nos pés de Alex Santana. Aos 46, o volante ficou de frente para o gol de Cleiton após confusão na área, mas pegou muito embaixo da bola e isolou. Braga e Furacão foram para o intervalo com o placar em 1 a 0 para os mandantes.

Segundo tempo

Mesmo à frente do placar, o Bragantino voltou melhor na segunda etapa e teve ao menos três chances de ampliar o marcador. O Athletico melhorou com as entradas de Vitor Roque, Fernandinho e Canobbio aos 18 minutos e começou a criar boas oportunidades de empatar, principalmente com o uruguaio. Aos 40, no entanto, Mosquera fez linda jogada pela direita e tocou para Thiago Borbas matar a partida.

Público e renda

Público: 3.769

Renda: R$ 117.490,00 Atuações do Bragantino

Veja aqui as notas dos jogadores.

Classificação

Com a vitória, o Bragantino subiu três posições na tabela de classificação do Brasileirão e, agora, ocupa o 10° lugar com 10 pontos. O Athletico, por sua vez, perdeu uma posição e agora está no 6° lugar com 12 pontos. Confira aqui a tabela completa.

Próximos confrontos

A oitava rodada do Brasileirão acontece no próximo final de semana. O Massa Bruta recebe o Santos no Nabi Abi Chedid no domingo (28), às 18h30. Um dia antes, no sábado, o Furacão recebe o Grêmio, na Arena da Baixada, às 16h.





Fonte: ge