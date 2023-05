América-MG vence a primeira e quebra invencibilidade do Fortaleza no Brasileirão

O América-MG venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite deste sábado e garantiu a primeira vitória neste Brasileirão. O resultado quebra a invencibilidade do Leão do Pici na competição. O Coelho marcou no primeiro minuto de jogo com Breno. A partir daí, o time de Mancini recuou e entregou a bola para o Fortaleza, que chegou ao empate com Pochettino. Ainda no primeiro tempo, Felipe Azevedo acertou um chute no ângulo para colocar o Coelho na frente mais uma vez. Na etapa final, o Fortaleza pressionou, e as melhores chances do Coelho foram com Aloísio, que entrou no segundo tempo. O Boi Bandido carimbou a trave e finalizou outras vezes em contra-ataques rápidos.

Primeiro tempo

O América-MG abriu o placar no primeiro minuto de jogo com o garoto Breno, depos de passe espetacular de Martínez, quebrando as linhas, que deixou o jovem de frente para o goleiro João Ricardo. Na sequência, o América desceu um pouco a marcação e recuou dando a bola para o Fortaleza. O Leão do Pici ameaçou com chute de fora da área de Pochettino, que parou no goleiro Pasinato. Na pressão, o Fortaleza empatou após cruzamento de Brítez. Moisés cabeceou, e a bola sobrou para Pochettino, que chutou para deixar tudo igual. No contra-ataque americano, Renato Marques serviu Felipe Azevedo na entrada da área. O atacante do Coelho chutou colocado, no ângulo, sem chance para João Ricardo. O Fortaleza teve 71% de posse de bola contra 29% do América.

Segundo tempo

A etapa final começou com pressão total do Fortaleza. Marcinho evitou, quase em cima da linha, o que seria o empate do Leão em finalização de Lucero. O enredo foi de ataque contra a defesa durante quase todo o segundo tempo. Aos 24, Aloísio arriscou pela primeira vez para o Coelho. Chute de fora da área que passou longe. De cabeça, o Boi Bandido também teve chance de ampliar e mandou para fora. Na terceira oportunidade, ele carimbou a trave. Com as mudanças feitas por Mancini, o time mineiro conseguiu chegar com mais perigo, e o jogo ficou equilibrado. No fim, mais pressão do Fortaleza e boas defesas de Pasinato.

Time novo?

O técnico Vagner Mancini mandou a campo um time totalmente alternativo daquele considerado “titular”. No meio de semana, essa mesma equipe começou o jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, e venceu. A atuação agradou, e o treinador manteve a escalação para o Brasileirão. Seria esse o novo time titular do Coelho? Na etapa final, o treinador colocou em campo os medalhões que estavam no banco: Ricardo Silva, Aloísio, Juninho e Alê.

Primeiro gol pelo profissional

O volante Breno marcou o primeiro gol pela equipe profissional. Esta foi a segunda partida do garoto no time principal. Na saída de campo, ele mostrou personalidade para dizer que está pronto para ser titular.

“Minha responsabilidade”

Tinga assumiu a responsabilidade do primeiro gol do América. Lateral-dreito afirmou que foi ele quem perdeu a bola.

“Assumo a responsabilidade ali, eu que perdi a bola. Todo mundo se doou o máximo, estamos nos eforçando. Agora é concentrar e focar porque quarta-feira temos que virar a chave e temos um jogo importantíssimo pela Sul-Americana”.

Como fica?

Com a vitória, o América-MG chegou a quatro pontos e saiu da lanterna da competição. Agora é 19º colocado. O Fortaleza caiu uma posição na tabela, com 10 pontos, ocupa a nona posição.

Agenda

Na próxima rodada, o América pega o Botafogo, fora de casa, no domingo, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. Já o Fortaleza, recebe o Vasco, no Castelão, no sábado, às 16h. Antes dos compromissos pelo Brasileirão, as duas equipes entram em campo pela Sul-Americana no meio de semana. Na terça, o América encara o Defensa Y Justiça. Na quarta, o Fortaleza recebe o San Lourenço.





