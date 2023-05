Botafogo abre 3 a 0, leva pressão , mas vence o César Vallejo no Peru e vira líder do grupo

Mena descontou aos 19 minutos da etapa complementar, após investida na bola aérea, que Sampaio não conseguiu afastar e o atacante finalizou no fundo da rede. O time da casa ainda conseguiu o segundo, em um belo gol de Noronha, que entrou no jogo e surpreendeu Lucas Perri com um chute praticamente sem ângulo.

Os peruanos se esforçaram até fim do jogo e ainda quase empataram no último lance com Mena, que atingiu o travessão. Um alívio para os botafoguenses, que foram pressionados, e deixam o Peru na liderança do Grupo A da Sul-Americana.